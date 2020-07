Truffa del finto bollettino, nel mirino imprenditore trevigiano

I carabinieri di Vedelago ha deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, un 52enne della provincia di Massa, conosciuto alla giustizia. L'uomo ha dapprima inviato a un imprenditore di Vedelago un falso bollettino postale riferito al pagamento di fittizie imposte a favore dell'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio, per un importo di 300 euro circa, traendo in inganno la vittima, che in realtà ha versato la somma sul conto corrente dell'indagato, il quale, ricevuto il denaro, si rendeva irreperibile.

