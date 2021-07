"Gasolone" in vendita sul web, l'offerta nascondeva una truffa

I carabinieri di Vedelago hanno denunciato per il reato di truffa, due pregiudicati della provincia di Reggio Calabria, i quali hanno dapprima messo in vendita in internet un autocarro Gasolone, quindi, inducendo in errore un artigiano di Vedelago, si facevano accreditare su un loro conto corrente la somma di euro 4.300, per poi rendersi irreperibili.