Truffa dello specchietto, 500 euro consegnati per un danno mai provocato

Ricompare nella Marca il fenomeno della "truffa dello specchietto". Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Vedelago hanno identificato e denunciato il presunto autore di questo tipo di raggiro. A restarne vittima un 63enne residente nella Castellana. A finire nei guai un 25enne di origini salernitane. Il giovane, nella mattinata dello scorso 21 febbraio, avrebbe avvicinato l’automobilista in via Stazione di Vedelago, accusandolo di aver subito la rottura dello specchietto retrovisore del suo veicolo dopo una collisione con l’auto, una Toyota, condotta dalla vittima, dalla quale si faceva consegnare 500 euro come veloce “risarcimento” del danno che sosteneva di aver subito. I riscontri raccolti nei confronti del 25enne, che si trovava alla guida di una Fiat Panda, hanno consentito ai militari dell’Arma di procedere nei confronti del medesimo, la cui posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

In merito a raggiri come quello descritto, dove spesso malfattori aggressivi o falsamente accomodanti, “specializzati” in questo tipo di raggiri, approfittano del momento di momentanea agitazione patito dall’automobilista coinvolto, il consiglio dell'Arma è di mantenere la calma ed avvisare immediatamente sui numeri di emergenza le forze dell’ordine, senza cedere di fronte a sbrigative richieste di denaro che nascondono vere e proprie truffe.