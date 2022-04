«Ci sono sostanze tossiche nelle condutture»: anziani truffati dai finti tecnici

A Vedelago, nella zona della Postioma, la ps 102, due pensionati, un uomo e una donna ultraottantenni, vicini di casa, hanno denunciato che nella tarda mattinata di ieri tre soggetti, spacciandosi per tecnici incaricati di servizi idrici, con il pretesto di verificare la presenza di sostanze tossiche nelle condutture, riuscivano ad accedere alle abitazioni delle vittime, da dove hanno rubato la somma di 200 euro e di alcuni monili in oro. La raccomandazione dell'Arma, per tutelarsi da truffe e raggiri, è quella di diffidare sempre dalle apparenze, non facendo entrare in casa sconosciuti. Attenzione ai falsi avvocati, operatori di comuni o aziende di servizi, falsi assistenti sociali o appartenenti alle Forze dell'Ordine. Nei casi dubbi chiamare il 112 o rivolgersi alla stazione dei Carabinieri più vicina.