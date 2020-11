Cronaca Vedelago / Via Nazionale

Ubriaco esce di strada con l'auto a noleggio, operaio nei guai

Un 48enne ivoriano, residente ad Asolo, è stato tradito da qualche drink di troppo. L'incidente in cui è rimasto coinvolto è avvenuto qualche giorno fa a Vedelago, in via Nazionale. Per lui denuncia per guida in stato di ebrezza e ritiro della patente