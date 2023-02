Vandali devastano l'oratorio, porte rotte e un crocifisso in pezzi: sei denunciati

Vandali per noia, non hanno trovato di meglio di devastare un oratorio parrocchiale. L'episodio è avvenuto nella serata dello scorso 24 febbraio a Vedelago. Responsabili dell'episodio sei ragazzini della zona che sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento in concorso. Si tratta di studenti del luogo, alcuni gravati da pregiudizi penali e di polizia. Il loro raid vandalico ha provocato danni a due porte esterne dell’oratorio parrocchiale e alla rottura di un crocefisso in legno e gesso, per un danno complessivo ammontante ad euro mille euro circa.