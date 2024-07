Due auto e una moto in fiamme, incendio nella notte: è doloso

E' certamente dolosa la matrice dell'incendio divampato nella notte tra il 14 e il 15 luglio a Vedelago, in via Crico. Un ignoto piromane, con del liquido infiammabile, ha dato alle fiamme tre mezzi che si trovavano parcheggiati sotto la tettoia attigua ad un'abitazione: si tratta di un'Audi A4, una Ford ed un motociclo. Nel mirino del raid c'è probabilmente una residente, proprietaria dei tre veicoli. L'allarme al 115 è stato lanciato intorno alle 22, quando le fiamme e il fumo erano ben visibili ai residenti. Intervenute per spegnere le fiamme ben quattro squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco e Asolo oltre ai carabinieri della stazione di Vedelago. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono terminate poco dopo l'una. L'area interessata dall'incendio (oltre a ciò che resta dei mezzi interessati dalle fiamme) è stata messa sotto sequestro e nel corso della mattinata di oggi si è svolto un sopralluogo del nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso.