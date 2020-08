Venditore accoltellato in Cadore, era residente nella Marca

E' residente a Cavaso del Tomba il venditore ambulante accoltellato nel pomeriggio di sabato 8 agosto a San Pietro di Cadore in provincia di Belluno. L'aggressione è avvenuta verso le 16.30 a San Pietro di Cadore, in località Mare, non lontano dalla piazza del paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il venditore ambulante, 47 anni originario del Senegal, ha avuto un acceso litigio con un ragazzo di 28 anni che all'improvviso ha estratto un coltello, pugnalando il senegalese all'addome. I passanti che avevano assistito alla scena hanno subito chiamato sul posto i soccorsi. A San Pietro di Cadore è intervenuto l'elisoccorso del Suem 118. Ricoverato in ospedale a Belluno il 47enne senegalese non è in pericolo di vita. Il litigio sembra essere partito da una discussione a sfondo razziale. Il 28enne è stato messo agli arresti domiciliari.