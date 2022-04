Fioriera precipita, manager colpito alla schiena: è grave in ospedale

Un 56enne veneziano, M.F., manager di una nota società di consulenza della comunicazione, con sede a Treviso, è rimasto ferito gravemente in un singolare incidente avvenuto sabato scorso, 9 aprile, nel centro storico lagunare, in zona Fondamenta del Gafaro. L'uomo, attorno alle 18 circa, stava passeggiando per raggiungere piazzale Roma e fare ritorno a casa quando un vaso di fiori si è staccato da una terrazza, dall'altezza di una decina di metri, e ha colpito alla schiena il malcapitato, restato ferito gravemente. A provocare la caduta è stato il fortissimo vento che spirava ad una velocità fino a 100 km/h. Il 56enne è stato scaraventato a terra e nell'impatto con il suolo si è procurato la rottura di alcuni denti ma soprattutto alla schiena (si è procurato la rottura di due vertebre, altre due sono rimaste incrinate), al collo e alla testa, con un forte trauma cranico e una conseguente emoraggia cerebrale. Il manager si trova attualmente ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Venezia, dove versa in condizioni gravi. la prognosi al momento è riservata. Sarà la polizia locale a tentare di chiarire le cause e le responsabilità di questo incidente: la proprietaria dell'abitazione da cui è caduta la fioriera non si trovava in casa sabato scorso. La famiglia del 56enne si è nel frattempo rivolta agli avvocati Anna Paola Klinger e Alessandra Volpato.