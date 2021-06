Tenta di violentare una 25enne, trevigiano arrestato

Il tentativo di stupro è avvenuto a Venezia, in zona Cannaregio, nella notte tra sabato e domenica

Un 50enne trevigiano è stato arrestato a Venezia nella notte tra sabato e domenica con l'accusa di violenza sessuale. Poco prima avrebbe tentato di abusare di una ragazza di 25 anni in fondamenta San Girolamo, a Cannaregio. A intervenire in soccorso della donna, secondo quanto riportano i quotidiani locali, sono stati i residenti, attirati dalle urla della vittima. Uno di loro, svegliato dal trambusto intorno all'una e mezza, si è affacciato alla finestra e ha assistito direttamente all'episodio. Si è messo a gridare verso l'aggressore e così lo ha messo in fuga.

Nel frattempo è stata chiamata la polizia, che è arrivata nei minuti successivi e ha bloccato l'aggressore poco distante. Gli abitanti sono scesi in strada a soccorrere la ragazza, in attesa dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine.