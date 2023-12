Blitz dei vandali al Quadrilatero, danneggiata vetrina appena decorata dagli artisti

Vandali di nuovo in azione a Vittorio Veneto: nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 dicembre ignoti hanno danneggiato una delle vetrine sfitte del Quadrilatero, al centro di un bel progetto di riqualificazione completato da giovani illustratori proprio all'inizio di questa settimana.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso". il vicesindaco di Vittorio Veneto ha chiesto il Daspo urbano nel caso in cui i responsabili dovessero venire identificati nelle prossime ore. Sull'episodio indaga la polizia locale ma l'area del Quadrilatero è sprovvista di videocamere di sorveglianza il che complica non di poco le ricerche dei responsabili. Non è la prima volta che il Quadrilatero finisce nel mirino di vandali e baby gang: spazi sporcati, commercianti e passanti aggrediti o insultati. Nonostante l'amarezza, i negozianti non si arrendono: la vetrina rotta sarà coperta con un pannello di legno che sarà a sua volta decorato.

Quadrilatero Reload

Il progetto di abbellimento delle vetrine degli spazi commerciali del Quadrilatero di Vittorio Veneto era partito a inizio dicembre nella speranza che questa attività potesse rappresentare uno stimolo per il riutilizzo dei negozi sfitti della zona. Un'iniziativa a favore della comunità: per la decorazione delle vetrine erano stati coinvolti gli illustratori Paolo Gallina Arts e Ale Key che fanno parte della rete del Treviso Comic Book Festival. Il progetto #QuadrilateroReload è promosso dall'associazione Vittorio Al Centro per il Villaggio di Natale 2023.