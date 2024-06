La lite, gli spintoni e quel pugno fatale: la verità sulla morte di Shimpei Tominaga ripresa dalle telecamere

Il bancone. Dietro, il cameriere con in mano uno smartphone, davanti Shimpei Tominaga, appoggiato in attesa di essere servito e più avanti il gruppo di giovani, tra i quali Samuele Battistella, impegnati in un diverbio.

Le immagini non lasciano spazio a dubbi su quanto accaduto quella maledetta notte tra il 21 e il 22 giugno 2024.

Il diverbio s'infiamma, i giovani litigano. Uno dei giovani spinge con forza un ragazzo. Tominaga interviene probabilmente nel tentativo di sedare gli animi. Il giovane non si ferma, dice qualcosa, a Tomigana, poi al cameriere del Buonissimo Kebab e fa per andarsene. All'improvviso qualcosa cambia, Battistella, dapprima "spettatore" dei fatti, perde il controllo e si scaglia contro Shimpei Tominaga con un pugno in pieno viso che gli fa perdere l'equilibro e sbattere la testa al suolo. E sarà quella caduta ad essergli fatale dopo quattro lunghi giorni di agonia in terapia intensiva.

A tergo delle immagini, come dichiarato dal procuratore di Udine Massimiliano Lia, la posizione di Samuele Battistella, 20enne trevigiano, si sarebbe aggravata ed il reato imputatogli è quello di omicidio preterintenzionale.