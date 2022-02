Torneria Veneta in fiamme, vigili del fuoco ancora al lavoro

Vigili del fuoco ancora al lavoro, dalle 3 di venerdì notte, per spegnere l'imponente incendio divampato all'interno di un capannone dell'azienda "Torneria Veneta" in località Ramera a Mareno di Piave.

Le squadre di Conegliano, Vittorio Veneto, Treviso e Montebelluna sono intervenute sul posto con tre autopompe, due autobotti e un'autoscala, riuscendo a circoscrivere le fiamme al magazzino del deposito in legno, salvando il resto dell’attività. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Una prima stima parla però di quasi 300mila euro di danni, di cui 100mila solo di legna andata in fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica continueranno per tutta la giornata odierna.