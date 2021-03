Armati di pistola nel videoclip girato in centro a Treviso: è polemica

Assembramenti e pistole in centro a Treviso: il nuovo videoclip della Pluto Gang fa discutere e solleva polemiche in città. "Kush" è il titolo della canzone che il collettivo trap ha pubblicato su Youtube venerdì 5 marzo.

Diretto da Axl Bon Fuentes, il video mostra i componenti della gang, tutti giovanissimi, aggirarsi in gruppo tra Corso del Popolo e la stazione delle corriere di Treviso. Assembramenti con mascherine spesso non indossate. A far discutere, però, è la presenza di una pistola giocattolo esibita con disinvoltura dal cantante sia in stazione delle corriere che in molte altre zone nei dintorni di Treviso. La Pluto Gang gira in auto sporgendosi dai finestrini, i ragazzi armati cantano rime come: «La tua bitch quando mi vede sì abbaia, sono più che una canaglia». «Si tratta di atti di vandalismo e di una vera mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli abitanti di Treviso» scrive un lettore segnalandoci il videoclip finito nella polemica.