Videosorveglianza, dal Ministero oltre 203mila euro per Mogliano Veneto

In questi giorni la polizia locale di Mogliano Veneto ha ricevuto un'importante notizia: il secondo stralcio del grande piano di telecamerizzazione della città è stato completamente finanziato dal Ministero dell’Interno. Con questo secondo intervento, già portato a termine dal Comune, la zona sud di Mogliano Veneto, compresa la frazione di Marocco, è stata coperta dalla videosorveglianza grazie al finanziamento di 203.800 euro che va a sommarsi a quello di 12.800 euro ottenuto lo scorso anno, per un totale di oltre 216mila euro. Sono intanto partiti, ai primi di dicembre, i lavori del terzo lotto, che riguardano la zona ovest.

I commenti

«C’è grande soddisfazione per questo riconoscimento da parte del Ministero degli Interni - spiega l'assessore alla Sicurezza, Marco Donadel - la telecamerizzazione della città è un lavoro oneroso sia dal punto di vista economico che di risorse umane, ma fondamentale per garantire più sicurezza ai cittadini». «Questo finanziamento conferma che stiamo andando nella direzione giusta - conclude il sindaco Davide Bortolato - un grande ringraziamento va anche al Comandante Forte per il preciso e puntuale lavoro amministrativo sul campo ed all’Ufficio Lavori pubblici per l’efficienza dimostrata nel portare avanti questa progettualità». Sono intanto partiti, ai primi di dicembre, i lavori del terzo lotto, che riguardano la zona ovest della Città.