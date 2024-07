Omicidio di Alex Marangon: «E' sparito durante le fasi finali del cerchio di musica»

«Non c'è nessun assassino tra di noi»: oggi Andrea Zuin, il musicista e organizzatore dell'evento sciamanico del week end scorso, quello del 28-29 e 30 giugno che si è svolto all'abbazia di Santa Bona di Vidor e che ha visto l'omicidio di uno dei partecipanti, Alex Marangon, ha rotto il silenzio e si è concesso ai microfoni delle tv che da giorni lo cercavano per raccontare la sua versione sulla notte in cui il barista 25enne di Marcon ha perso la vita per mano di uno o più assassini che lo hanno malmenato brutalmente e gettato, ancora vivo ma in agonia, nel Piave, da cui è stato ritrovato due giorni dopo. Alex era alterato? «Alterato non è la parola giusta» ha sottolineato Zuin.

Come già confermato dai carabinieri del nucleo investigativo di Treviso che indagano sul delitto, i due "curanderi" sudamericani presenti al rito, durante il quale veniva assunto dai partecipanti un decotto di erbe psicotrope, non sono scomparsi ma si trovano ancora in Italia e sono già stati interrogati nei giorni successivi alla scomparsa. «Eravamo alle fasi finali del nostro cerchio di musica, eravamo una decina» ha detto Zuin «siamo andati fuori e lo abbiamo cercato ovunque, dove sono arrivati i controlli siamo arrivati anche noi. Quando ci siamo resi conto che non c'era abbiamo chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi. C'erano due curanderos latino-americani che stavano con lui in quel momento, tra l'altro sono persone che diciamo hanno tutti i requisiti per assistere le persone in quel momento. C'erano anche altri ma non saprei dire con precisione perchè poi so che tutto ciò che dico può essere ripreso».

«Noi facciamo questi cerchi con musica perchè pensiamo sia una potente espressione di cura» ha continuato Zuin «per cui le persone che frequentano i nostri cerchi non sono degli sballati che cercano lo sballo del sabato sera, vengono per trovare conforto, per trovare delle risposte a dei vuoti interiori, noi chiamiamo tutto questo cura. Quindi è possibile ci siano stati dei momenti in cui Alex si sia sentito con il bisogno di essere confortato da qualcuno. In questo caso ci siamo noi, ma tutto il gruppo è li per quello. Erano le tre di notte, c'era un fuoco fuori, e il fuoco è un luogo di meditazione».