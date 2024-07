Morte di Alex, secondo l'autopsia potrebbe essere omicidio

Alex Marangon sarebbe stato già morto quando è caduto nelle acque del Piave. A causare il decesso del giovane barista di Marcon, in provincia di Venezia, sarebbe stata una lesione alla tempia sinistra talmente forte da far entrare le ossa all'interno della scatola cranica, lesionando il cervello. Inoltre sul corpo sono evidenti alcune fratture costali e altre ferite gravi. Ma che cosa abbia causato la frattura cerebrale l'autopsia che si è svolta oggi pomeriggio e che è stata effettuata da Alberto Furlanetto, non lo dice. Marangon potrebbe essere rimasto vittima di una violenta aggressione come anche si ipotizza che il ragazzo sia caduto da una considerevole altezza.

Il post mortem insomma non risolve il giallo del giovane scomparso nella notte di domenica 29 giugno dall'Abbazia di Santa Bona di Vidor dove avrebbe partecipato ad una cerimonia sciamanica che contemplava anche l'assunzione di una tisana di ayahuasca, ottenuta mescolando diverse piante di origine amazzonica e che ha dei potenti effetti allucinogeni. La riunione, organizzata da due musicisti italiani, Andrea Gorgi Zuin e Tatiana Marchetto, per celebrare il "Sol del Putamayo" e riservata ad una ristretta cerchia di qualche decina di persone, si era svolta sabato sera. Ad un certo punto del rituale Alex Marangon avrebbe lasciato le altre persone presenti e si sarebbe allontanato, uscendo fuori dalla chiesa sconsacrata. Due persone lo avrebbe seguito ma il 25enne avrebbe fatto perdere le proprie tracce iniziando a correre a perdifiato.

Proprio quella corsa potrebbe essere alla base della morte: Alex si sarebbe infatti diretto verso un terrapieno alto almeno 10 metri che da direttamente sul fiume. L'ipotesi è che il giovane, che si trovava al buoi e probabilmente era privo della lucidità per l'assunzione dell'ayahuasca, si sia diretto verso la terrazza naturale e sia caduto a terra. L'impatto sarebbe stato fortissimo tanto da causare lo sfondamento della scatola cranica e la frattura delle costole.

Resta in campo però anche la teoria dell'omicidio: il barman, che sotto l'effetto della droga avrebbe cominciato a vagare nella boscaglia circostante, potrebbe essere stato raggiunto da qualcuno, forse un altro partecipante al rito, e aggredito con un corpo contundente alla testa e al torace prima che il suo corpo scivolasse in acqua.

Per ora la Procura di Treviso non ha cambiato il reato con il quale, al momento del ritrovamento, è stato aperto un fascicolo di indagine per morte in conseguenza di altro reato. Il pubblico ministero Giovanni Valmassoi, in attesa dei test tossicologici sul sangue e sui tessuti organici di Alex che diranno se il 25enne abbia in effetti assunto l'ayahuasca, ha deciso di effettuare nuovi rilievi sul luogo della tragedia.