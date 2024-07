Morte di Alex, confermato l'omicidio: «Ferita al torace incompatibile con una caduta accidentale»

Alex Marangon è stato ucciso: sabato 6 luglio la Procura di Treviso ha ufficialmente etichettato la morte del 25enne di Marcon come omicidio. L'ipotesi della morte violenta e non accidentale del giovane era emersa venerdì pomeriggio all'esito dell'autopsia sul corpo del barman. Sabato mattina è arrivata la conferma da parte della Procura di Treviso.

Esclusa, dunque, l'ipotesi della caduta accidentale: oltre ai traumi emersi durante l'esame autoptico, è stato accertato che Alex ha avuto un'emorragia interna provocata da un violento trauma al torace che ha causato la perdita di tre quarti del sangue interno con una lenta emorragia incompatibile con l'ipotesi di una caduta accidentale in acqua, anche se da un'altezza elevata. In aggiunta a questo, sul corpo del 25enne sono state trovate lesioni ai fianchi e sulla schiena riconducibili a una vera e propria aggressione e non al semplice rotolamento del corpo nelle acque del Piave. Alla luce di questi aggiornamenti, gli organizzatori e tutti i partecipanti all'evento di sabato scorso saranno ora risentiti dagli inquirenti.

Alex era arrivato all'Abbazia di Santa Bona di Vidor sabato scorso per partecipare a una cerimonia sciamanica che contemplava anche l'assunzione di una tisana di ayahuasca, ottenuta mescolando diverse piante di origine amazzonica dai potenti effetti allucinogeni. La riunione, organizzata da due musicisti italiani, Andrea Gorgi Zuin e Tatiana Marchetto, per celebrare il "Sol del Putamayo" e riservata ad una ristretta cerchia di qualche decina di persone, si era svolta sabato sera. Ad un certo punto del rituale Alex Marangon avrebbe lasciato le altre persone presenti e si sarebbe allontanato, uscendo fuori dalla chiesa sconsacrata. Due persone lo avrebbero seguito ma il 25enne avrebbe fatto perdere le sue tracce iniziando a correre a perdifiato. Alex è stato ucciso, questa è la certezza. Ora si apre la caccia al responsabile.