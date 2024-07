Morte di Alex Marangon, i testimoni: «Lo abbiamo cercato subito ma non si trovava»

Una cosa è certa: i partecipanti alla riunione in cui è morto - in circostanze misteriose - Alex Marangon lo hanno effettivamente cercato. Il cosiddetto "buco" di tre ore, cioè il tempo intercorso fra quando il giovane di Marcon è scomparso e l'allarme lanciato alle forze dell'ordine, è insomma solo una suggestione. Questo avrebbero ricavato gli inquirenti che oggi 15 luglio hanno risentito molti di quelli che, la notte tra il 29 e il 30 giugno, erano presenti all'abbazia di Santa Bona di Vidor.

L'allerta su quel ragazzo uscito velocemente della chiesa e che all'inizio si pensava si fosse perso nella fitta boscaglia che circonda il complesso è stato dato quasi subito. Tutte le persone lo avrebbero cercato nei pressi della terrazza da cui scende uno strapiombo di 15 metri e anche nel nel fitto della vegetazione. Qualcuno sarebbe persino sceso nel greto del Piave, dove il corpo sarebbe stato inghiottito dalle acque ricomparendo soltanto due giorni a circa otto chilometri di distanza, in un isolotto sul greto del fiume a Ciano del Montello. Soltanto dopo qualche ora, con Alex che non si trovava da nessuna parte, sarebbe partita la telefonata ai carabinieri.

Secondo la Procura, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio volontario ma che non scarta neppure l'ipotesi iniziale, quella della caduta probabilmente accidentale, fondamentali saranno gli esami tossicologici sul cadavere del giovane. Alcuni dei presenti alla festa del "Sol del Putamayo", a cui avrebbero partecipato anche i due "curanderi" provenienti dal Sudamerica, avrebbero riferito di avere in effetti assunto delle non meglio identificate "pozioni" che avrebbero avuto l'effetto di liberare il corpo attraverso il vomito o come vere e proprie purghe, causando delle reazioni che avrebbero avuto conseguenze di tipo psichico. Una ipotesi è che che questi infusi - compreso quello all'ayahuasca, che ha anche dei potenti effetti allucinogeni - potrebbero avere condizionato la lucidità di chi, intorno alle 3 di domenica mattina, è uscito a cercare Alex. E il fatto che si trattasse di una notte senza luna, con la sola illuminazione di un braciere vicino alla porta della chiesa, avrebbe reso ancora più complesso trovare il 25enne.

Sul fatto che la ventina di persone presenti alla "riunione" avesse bevuto qualche cosa oramai sembra che ci siano pochi dubbi. Si tratta soltanto di capire se la sostanza sia, come detto dai due "curanderos" una semplice purga o contenesse un principio attivo che è vietato in Italia. Se Alex fosse effettivamente caduto in preda agli effetti di queste "droghe" e se la Procura tornasse all'ipotesi iniziale di morte in conseguenza di altro reato, chi ha portato o reso disponibili queste infusi di erbe potrebbe essere automaticamente indagato per somministrazione di sostanze stupefacenti.