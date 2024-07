Alex, i legali della famiglia: «Esame del capello su tutti i partecipanti al rito»

Tra i venti partecipanti alla “riunione” tenutasi la notte tra il 29 e il 30 giugno all'abbazia di Santa Bona a Vidor si nasconde l'assassino del ragazzo. Qualcuno che, nel corso del rito sciamanico della “Festa del Sol del Putamayo”, avrebbe assunto un decotto all'ayahuasca o forse addirittura qualche cosa di diverso, una sostanza psichedelica in grado di generare allucinazioni ancora più forti.

Di questo sono convinti gli avvocato Nicodemo Gentile e Stefano Tigani, i legali della famiglia di Alex Marangon, che ieri 17 luglio si sono presentati negli uffici della Procura di Treviso depositando una memoria scritta con la quale chiedono che tutti i presenti alla “riunione” siano sottoposti ad un esame del capello. Si tratta di un accertamento tecnico irripetibile con il quale identificare il composto somministrato e gli assuntori. Impossibile dire quando la sostanza, o le sostanze, siano state prese; ma la particolare tipologia di queste “droghe” potrebbe indicare come probabile che la dose sia stata consumata la notte in cui Alex è scomparso nelle acque del Piave, ferito mortalmente alla testa e con le costole nella parte destra del corpo fracassate. Il cadavere del giovane sarebbe stato trovato soltanto due giorni dopo otto chilometri più a valle di Vidor, in un isolotto a Ciano del Montello.

Sono gli stessi genitori del 25enne a parlare di qualche cosa di “speciale” che sarebbe stato a disposizione degli invitati alla “festa” in abbazia, organizzata da Andrea Zuin, dalla sua compagna Tatiana Marchetto e con la partecipazione dei due “curanderi” arrivati appositamente dal Sudamerica. «Sapevamo che in queste occasioni nostro figlio aveva già assunto la pianta ayahuasca – hanno detto – una bevanda che aiuta a prendere contatto con le proprie parti più profonde. Ma l’ultima volta il ritiro era più costoso ed era previsto qualcosa di particolare di cui non siamo a conoscenza».