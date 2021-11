Tragedia in una cantina di Vidor, operaio 43enne muore folgorato

Tragedia sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 novembre, poco dopo le 14 a Vidor, in via Alnè Bosco. Un operaio di 43 anni, Valentino Zanutto, residente a Farra di Soligo, è morto folgorato mentre si trovava al lavoro presso un cantiere all'interno di un'azienda vitivinicola, "La Tordera". L'uomo, dipendente di un'impresa edile, stava eseguendo dei lavori. L'operaio era impegnato nel rifacimento della casa del custode della cantina ed è morto a causa della potente folgorazione provocata da una scarica elettrica derivante da palo alta tensione. L'episodio sarebbe stato causato dall'urto di un braccio meccanico sulla betoniera. A nulla sono valsi i soccorsi prestati sul posto dai colleghi e poi da medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero. Sulla tragedia indaga il nucleo Spisal dell'Ulss 2 e i carabinieri della stazione di Valdobbiadene. Zanutto lascia la moglie Paola e due figli piccoli, 8 e 13 anni.

«Non c’è soluzione di continuità alla strage nei cantieri e nelle aziende del nostro territorio. Quante vite dovranno ancora spezzarsi prima che chi deve agire per cambiare la rotta faccia qualcosa? Risposte in termini di interventi e programmazione in tema di sicurezza non ne arrivano ancora, siamo agli sgoccioli ormai e qualcuno dovrà fare i conti con il bilancio drammatico di quest’anno, perché queste tragedie peseranno sulla coscienza di qualcuno». Queste le durissime parole del segretario generale della CGIL trevigiana Mauro Visentin, dopo l’ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta a perdere la vita un operaio edile di 43 anni residente a Farra di Soligo, deceduto in un cantiere a Vidor.