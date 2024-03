Cade dai gradini dello scivolo, ferito bimbo di nove anni

Paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 28 marzo, intorno alle 15 circa, per un bambino di nove anni, rimasto ferito durante un incidente in un parco pubblico in località Bosco a Vidor. Il bimbo, in base ad una prima ricostruzione, sarebbe scivolato dai gradini dello scivolo su cui stava giocando ed è rimasto lerito al polso sinistro e alla gamba sinistra. A dare l'allarme sono stati i genitori. Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Valdobbiadene di Pedemontana Emergenza ODV ed l'elisoccorso del Suem di Treviso. Precauzionalmente il piccolo è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso per essere affidato alle cure dei medici del pronto soccorso pediatrico. Il bambino non è in pericolo di vita.