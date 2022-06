Moto contro un camper, morta una coppia di trevigiani

Domenica di sangue sulle strade bellunesi. Poco dopo le 15 di oggi, 12 giugno, una coppia di Vidor, entrambi (secondo le prime notizie) sui 50 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo la strada regionale 348, in località Sanzan nel comune di Feltre.

Secondo i primi rilievi, condotti dai carabinieri di Belluno, i due trevigiani erano in sella alla loro moto, con la quale sarebbero stati in viaggio in direzione Feltre, quando avrebbero tamponato un camper. Per il forte colpo la coppia è stata scaraventata a terra; ma una volta sul sedime della strada sarebbe stati travolti da un altro mezzo. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem si è visto costretto a dichiarare la morte della coppia. Sono in corso i rilievi del sinistro da parte delle forze dell'ordine. La strada regionale al momento è chiusa al traffico.