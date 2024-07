Tragedia di Vidor, forse Alex era già morto quando è caduto nel Piave

Alex Marangon potrebbe essere morto prima di cadere nel Piave ed essere trascinato per svariati chilometri tanto che il suo corpo senza vita è stato ritrovato lunedì scorso incagliato su un isolotto sul greto del fiume a Ciano del Montello, nel comune di Crocetta. E' questa una delle ipotesi formulate dagli inquirenti che indagano sul decesso del 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, scomparso sabato 29 giugno dall'Abbazia di santa Bona a Vidor dove avrebbe partecipato ad un cerimonia sciamanica che avrebbe comportato anche l'assunzione di ayahuasca, un potente allucinogeno che viene assunto come infuso.

«Sul cadavere di Alex - spiega il Procuratore di Treviso Marco Martani – un primo esame esterno non avrebbe rivelato, ma il condizionale è d'obbligo, tracce evidenti di annegamento». Una delle piste investigative che vengono battute al momento è che se il giovane abbia assunto in effetti la sostanza psicotropa qualche cosa potrebbe aver fatto reazione nel suo corpo e Alex potrebbe aver avuto un arresto cardiocircolatorio mentre vagava sulle riva del Piave. A quel punto il 25enne sarebbe caduto in acqua e trascinato dalla corrente particolarmente forte. Una risposta potrà venire dall'autopsia disposta dal pubblico ministero Giovanni Valmassoi e che sarà effettuata domani anche se il risultato degli esami del sangue, gli unici in grado di accertare se Alex abbia assunto o meno la tisana preparata con l'ayahuasca, saranno disponibile soltanto fra due mesi. Di sicuro l'esame autoptico potrà invece dire se il morso presente sul fianco del ragazzo, dato verosimilmente da un animale selvatico, sia stato precedente o successivo al suo decesso

Alex Marangon avrebbe preso contatto con gli organizzatori dell'incontro - Andrea Gorgi Zuin e Tatiana Marchetto - attraverso una chat di Telegram. Si sa che il ragazzo sarebbe giunto a Vidor con la sua macchina e che a Mestre si sarebbe incontrato con altri tre invitati a cui avrebbe dato un passaggio. I genitori di Alex hanno lanciato un appello: "Chi sa cosa è successo parli e si faccia avanti con gli investigatori. Sappiamo che almeno la metà delle persone che quella notte erano all'Abbazia di Santa Bona se se sono andate prima dell'arrivo degli inquirenti".

La due giorni sciamanica, programmata per venerdì e sabato, avrebbe previsto tra l'altro la presenza di un "santone" direttamente dal sudamerica. Per l'adesione era previsto il pagamento di circa 200 euro a notte. Andrea Gorgi Zuin (conosciuto come Zu) e Tatiana Marchetto (Tati), gli organizzatori dell'incontro, erano saliti alla ribalta della cronaca locale trevigiana dal momento che a luglio del 2022 avevano lasciato le colline di Barbisano, una frazione del comune di Pieve di Soligo, dove si erano stabiliti nel 2020 aprendo il centro culturale “Alle Querce”, decidendo di mettersi in viaggio lungo lo Stivale a bordo di una motorhome. La coppia aveva come "missione" portare al pubblico dei loro concerti la voce della foresta attraverso i messaggi contenuti nella “musica medicina”, un genere che affonda le radici nella tradizione della foresta amazzonica, dove gli sciamani curano i loro pazienti attraverso dei canti chiamati “Icaro”. Ma anche attraverso il consumo di tisane come quella all'ayahuasca. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo che ipotizza la morte in conseguenza di altro reato e che per il momento è carico di ignoti. Ma sul faldone, dopo l'autopsia, potrebbero comparire proprio i nomi di Zuin e della Marchetto.