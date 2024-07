Cadavere ritrovato sul Piave, sulla morte l'ombra di culti esoterici

Potrebbe essere legata ad attività dei seguaci di una chiesa esoterica la tragedia che lo scorso 29 giugno è costata la vita ad Alex Marangon, il giovane veneziano di 25 anni ritrovato morto incagliato in un isolotto sul greto del Piave e Ciano del Montello, nel comune di Crocetta, dopo essere scomparso dall'Abbazia di Santa Bona a Vidor, che si trova sulle sponde del fiume. Un mix di esoterismo in salsa new age a cui il 25enne si sarebbe avvicinato forse per la prima volta. La sera di sabato 29 giugno il giovane, nel corso di uno di questi “riti”, avrebbe assunto dell'ayahuasca ma gli effetti della tisana sarebbero stati dirompenti. In stato confusionale Alex avrebbe lasciato le altre persone che si trovavano all'incontro e si sarebbe avventurato sulle sponde del Piave, dove probabilmente privo di lucidità, sarebbe caduto in acqua affogando.

Sono due le "chiese", entrambe sincretiche, che hanno come centro dell'esperienza degli adepti l'uso della ayahuasca, che assunta come infuso avrebbe degli effetti fortemente allucinogeni. La prima è il Santo Daime, conosciuta in Italia (dove è attiva fin dal 1981) con il nome di Culto Eclettico della Fluente Luce Universale. Fondata in Brasile da Raimundo Irineu Serra, un operaio che lavorava alla produzione della gomma amazzonica, nei suoi rituali prevederebbe proprio l'uso di ayahuasca, ricavata dai fusti della Banisteriopsis caapi, la liana chiamata proprio ayahuasca in lingua quechua, e delle foglie di Psychotria viridis, un arbusto della famiglia delle Rubiaceae che contiene il principio attivo Dmt in forma naturale.

La seconda è União do Vegetal, un movimento che propone una storia mitica delle sue origini secondo cui la congrega risalirebbe ai tempi di Salomone. Un discepolo di quest'ultimo di nome Caiano avrebbe ricevuto dal re il settimo segreto della natura, relativo al tè enteogeno oaska (cioè la ayahuasca). Caiano avrebbe da allora iniziato a reincarnarsi nella storia, e la UDV avrebbe conosciuto nella storia periodi di rivelazione e di occultamento, svelandosi da ultimo nelle civiltà precolombiane del Perù.

La ayahuasca era stata dichiarata legale in Brasile nel 2010: ne veniva infatti consentita l’assunzione del principio attivo circoscrivendone la liceità alle sole congregazioni religiose. In Italia al contrario è considerata a tutti gli effetti una droga. Nel 2023 era stato il Tar del Lazio a stabilirlo, confermando la legittimità del decreto con cui il ministero della Salute, nel febbraio del 2022, l'aveva inserita nella lista delle sostanze stupefacenti o psicotrope.