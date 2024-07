Alex, i genitori: «Mai creduto al suicidio, si fidava del prossimo, forse era troppo ingenuo»

"Appello per Alex". Luca Marangon, padre di Alex, ha titolato così un post pubblicato nella mattinata di oggi, 11 luglio, sui suoi profili social. E' appunto un nuovo invito a chi possa avere informazioni sulla tragica fine del figlio affinchè si presenti alle forze dell'ordine. La famiglia del 25enne non ha mai creduto alla pista del suicidio o dell'incidente e si prepara al funerale che si svolgerà il 13 luglio, alle 10.30, a Marcon. Un rito funebre che si annuncia partecipatissimo dai molti che conoscevano il giovane barista morto nella notte tra il 29 e il 30 giugno mentre partecipava ad un presunto rito sciamanico, dopo aver versato nelle tasche dell'organizzatore dell'evento "musica medicina", Andrea Zuin, una somma di alcune centinaia di euro.

«Ribadiamo che non abbiamo mai creduto, nemmeno per un momento al fatto che Alex potesse aver compiuto un gesto autolesionista» scrive Luca Marangon «Era un ragazzo pieno di voglia di vivere con mille progetti da realizzare alcuni già programmati per quest'estate. Era buono, altruista, si fidava del prossimo, forse troppo ingenuo ma sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri. Per farvi capire che persona era Alex vi citiamo una frase scritta da lui: "La cosa più bella nella vita è amare ed essere amati. Condividere. Donare il proprio amore senza volere nulla in cambio". Ora noi vogliamo risposte. Vogliamo che emerga la verità perché Alex lo merita. Chiediamo con tutto il cuore a chi era presente quella notte ma anche a coloro a cui è stato riferito qualcosa, di farsi sentire, perché anche il minimo dettaglio può essere importante. Ringraziamo la Procura di Treviso del lavoro che sta svolgendo e nella quale abbiamo piena fiducia per il proseguo delle indagini per arrivare alla verità. Ringraziamo l'associazione Penelope per il grande supporto che ci sta fornendo e "Chi l'ha Visto?" che si è interessata sin da subito della torbida vicenda».