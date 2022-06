In centinaia per l'addio a Patrizia e Luca: «Eravate i nostri punti di riferimento»

Sono state diverse centinaia le persone, tra cui parenti ma soprattutto tantissimi amici e conoscenti, che ieri pomeriggio, giovedì 16 giugno, hanno gremito la chiesa parrochiale di Vidor, per partecipare al funerale di Patrizia Bisol e del marito Luca Carrer, 57 e 54 anni, scomparsi domenica scorsa in un tragico incidente stradale avvenuto nel bellunese, lungo la Feltrina. I coniugi (sposati il 12 maggio 2001 proprio nella stessa chiesa in cui si sono celebrati i loro funerali) stavano raggiungendo in moto Pedavena quando hanno tamponato violentemente un camper, finendo nell'opposta corsia di marcia, dove sono stati travolti da un altro caravan che proveniva dall'opposta corsia di marcia. Purtroppo medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. La coppia, molto conosciuta e amata nella zona, lascia i figli Anna e Andrea. A celebrare il funerale è stato il parroco di Vidor, don Livio Dall’Anese che ha letto una lettera dei famigliari, ancora molto scossi per la tragedia: «Quando si bussava alla porta di Luca e Patrizia il loro caloroso saluto arrivava dall'interno ancor prima di aprire».