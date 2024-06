Rubano dal conto dell'azienda centinaia di migliaia di euro: dipendenti condannati

Una pena, sospesa grazie alla condizionale, di un anno e sei mesi ciascuno più un ammenda di 900 euro. Inoltre i due imputati dovranno pagare in solido la provvisionale immediatamente esecutiva che il giudice Carlotta Brusegan ha fissato in oltre 281mila euro. È finito con una doppia condanna il processo al 56enne Fabrizio Vardanega, residente a Possagno, e al 55enne Massimiliano Bellini, toscano di nascita ma residente a Feltre (entrambi difesi dall'avvocato Maurizio Paniz, accusati di truffa informatica e accesso abusivo al sistema informatico della società "Antonio Balbinot srl" di Vidor, azienda specializzata nella produzione di calcestruzzo con la lavorazione di inerti e la produzione di asfalti.

La vicenda risale addirittura al 2014 e sarebbe andata avanti fino al dicembre del 2017. Vardanega e Bellini, rispettivamente responsabile finanziario e amministrativo e responsabile contabile della Balbinot (che si è costituita come parte civile assistita dall'avvocato Renzo Fogliata), si sarebbero appropriati di quasi 544 mila euro intervenendo sull'home banking della società. I due (alcune delle contestazioni sono cadute in prescrizione) avrebbero "aggiunto" le cifre indebitamente percepite ai loro emolumenti, oltre che ad alterare le deleghe per effettuare operazioni di cassa alla banca dove la società aveva il proprio conte corrente e che sarebbero servite in realtà per effettuare pagamenti in contanti.

Poi avrebbero agito sui bilanci e sulle annotazioni contabili per coprire gli ammanchi in una maniera che sarebbe sfuggita ad un normale controllo. Ma non a quello approfondito del figlio del titolare che accortosi delle spese in eccesso avrebbe fatto verificare più accuratamente le poste di entrata e uscita. Una volta scoperti con le mani nel sacco Vardanega e Bellini, a fine 2017, hanno lasciato il loro posto di lavoro.