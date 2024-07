Omicidio di Vidor, in programma nuovi sopralluoghi nell'abbazia del "mistero"

Il mistero sulla morte di Alex Marangon, il barman 25enne morto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno e che la Procura di Treviso ritiene possa essere stato ucciso, starebbe sul punto di essere svaleto. Secondo gli inquirenti infatti sono emersi "elementi utili alle indagini" soprattutto dall'audizione di tutti i partecipanti alla riunione sciamanica che lo scorso week end ha avuto luogo all'abbazia di Santa Bona, a Vidor. Le persone presenti al "rito", in cui sarebbe stato usato anche un infuso di Ayahuasca, erba medicinale in uso tra le popolazioni indigene amazzoniche che ha dei potenti effetti allucinogeni, saranno sottoposte ai test tossicologici per evidenziare chi abbia preso la pozione e in che quantità la sostanza psichedelica, che in Italia è vietata, sarebbe stata assunta.

Domani 10 luglio sul luogo dove è verosimilmente accaduta la tragedia costata la vita ad Alex torneranno i carabinieri che con i cani molecolari si concentreranno soprattutto lungo il sentiero che scende sulle le rive del Piave e che sarebbe stato improvvisamente imboccato dal ragazzo in evidente stato di alterazione. Alex, che avrebbe lasciato la riunione intorno alle 3, sarebbe stato seguito dal "curandero" colombiano Johnni Benavides, venuto appositamente dal Sudamerica per partecipare all'appuntamento, e dal suo compagno, un medico di cui al momento non sono state rese note le generalità. I due, che contrariamente a quanto emerso fino ad ora non sarebbero scomparsi e che non risultano in nessun modo indagati, verranno sentiti dagli investigatori nelle prossime ore in quanto si ritiene che possano essere i testimoni chiave. Sono loro ad aver visto il giovane per l'ultima volta: avrebbero tentato di accertarsi sulle sue condizioni ma Alex sarebbe "scappato". È stata nel frattempo smentita l'esistenza di un video, acquisito dal sistema di sorveglianza comunale, nel quale si noterebbe la figura del barman seguita da altre sagome nelle vicinanze del centro del paese, che è peraltro l'unica area dotata di una rete di videosorveglianza.

Sulla morte di Marangon, trovato una decina di chilometri più a valle lungo il Piave a Ciano del Montello, al momento la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in cui si ipotizza il reato di omicidio volontario. Il 25enne è stato trovato con la testa fracassata e le costole fratturate. E' anche rimasto vittima di una emorragia interna toracica che gli ha fatto perdere tre quarti di litro di sangue. Secondo l'autopsia Alex sarebbe stato ucciso prima che il corpo entrasse in acqua non essendo stati riscontrati i segni tipici dell'annegamento.

I funerali si svolgeranno sabato 13 luglio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Marcon, in provincia di Venezia. In occasione delle esequie il sindaco Matteo Romanello ha dichiarato il lutto cittadino. «E' un atto doveroso - ha detto il primo cittadino - per ricordare Alex in questo momento tragico che ha scosso dalle fondamenta tutta la nostra comunità. E' una vicenda che ci lascia un grande amaro in bocca e non nascondo che quando ho saputo che si sarebbe trattato di un omicidio ho provato un grande dolore».