Cade da una giostra mentre la sta smontando, ferito un 67enne

Stava smontando una giostra ed è inavvertitamente caduto dall'altezza di alcuni metri, provocadosi la frattura esposta di una gamba. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 27 marzo, nel piazzale del centro polifunzionale di Vidor dove si è svolta in questi giorni la sagra di San Giuseppe, uno degli eventi più tradizionali dell'Alta Marca. A restare ferito un 67enne, G.C., che è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato d'urgenza, in elicottero, al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna; fortunatamente l'uomo non è in pericolo di vita ma la progrosi resta comunque riservata. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2.