"Giallo" del Piave, l'appello ai due curanderos: «Aiutino la Procura a dipanare il mistero e la smettano di nascondersi»

«Aiutino la Procura a dipanare il mistero e la smettano di nascondersi». E' l'appello rivolto oggi 14 luglio ai due "curanderos" dall'avvocato Stefano Tigani, uno dei legali della famiglia di Alex Marangon, il giovane morto in circostanze misteriose all'abbazia di Santa Bona di Vidor nella notte tra il 29 e il 30 giugno scorso.

«Loro - ha detto Tigani - sono in luogo sicuro, ma al sicuro da cosa, esattamente? L’autopsia (come detto dal legale spagnolo dei due sudamericani, n.d.r.) è interpretazione di chi la fa? Sono stupito, è come dire che la matematica è un’opinione. Sono dispiaciuti e mandano le condoglianze? Provassero ad aiutare la Procura a risolvere il caso invece di nascondersi. Sono andati via perché avevano impegni o perché nessuno gli ha detto di restare?». Di fatto quello di Tigani è un invito ai due ‘curanderos’ ad uscire allo scoperto e farsi sentire dgli inquirenti per spiegare ciò che sanno.

Intanto tra gli investigatori prende corpo sempre più l'ipotesi che quello del 25enne di Marcon potrebbe essere stato un tragico volo dalla terrazza in pietra dell’Abbazia di Santa Bona di Vidor. Se sia trattato di una caduta accidentale, forse dovuta anche alle sostanze che il giovane avrebbe assunto quella notte, che sia stato un gesto autolesionistico oppure se Alex sia stato spinto rimane da verificare. Gli inquirenti sono portati a pensare che le ferite riportate dal ragazzo, fra cui una frattura alla base della testa e in varie parti del corpo oltre ad un colpo sulla tempia sinistra, siano state provocate dal violentissimo impatto al suolo.

Venerdì scorso i Vigili del Fuoco si sono calati con delle imbragature dalla terrazza dell'abbazia nel burrone sottostante alla ricerca di rami spezzati o altri segni del terreno. Ma hanno anche fatto delle simulazioni di traiettorie possibili di un corpo che cade dall’alto. Sarebbe stato notato che, dalla terrazza appunto, è molto più probabile finire nel Piave lambendo le fronde della folta boscaglia che ricopre la scarpata precipitando violentemente su una superficie coperta di sassi a pelo d'acqua, piuttosto che infilarsi dentro l'intrico di rami e arbusti e rotolare fino al greto.