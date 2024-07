Alex Marangon, il mistero dei "curanderi": sarebbero stati gli ultimi a vederlo in vita

Si sa che sarebbero le ultime persone ad aver visto in vita Alex e quindi le loro potrebbero essere due testimonianza chiave sugli ultimi istanti del giovane. Di certo c'è solo che i due sudamericani, arrivati in Italia per un giro di incontri, non sarebbero stati ancora sentiti dagli inquirenti che indagano sulle circostanze misteriose della morte del ragazzo. Marco Martani, il Procuratore di Treviso, non fornisce altri dettagli ma sembrerebbe che i due - che si dice siano esperti nella somministrazione dell'ayahuasca, l'intruglio di erbe amazzoniche dai potenti effetti psichedelici e vietata in Italia per le sue caratteristiche psicotrope - non siano ancora stati ascoltati dai carabinieri. Avrebbero lasciato Vidor prima dell'arrivo dei soccorsi e ora si troverebbero all'estero.

Secondo alcune testimonianze di chi era all'abbazia di Santa Bona nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno, i due avrebbero tentato di raggiungere Alex, uscito improvvisamente dalla chiesa durante il "rito" della musica medicina. Ma dopo qualche minuto sarebbero rientrati in gruppo. Non è chiaro se siano stati loro a lanciare l'allarme sul giovane che, all'improvviso, si sarebbe messo a correre lungo un sentiero del grande parco dell'abbazia. E, ancora, se siano loro quelli che avrebbero sentito un tonfo (sono le parole di Andrea Zuin) che avrebbe potuto far pensare che Alex fosse caduto di sotto.

Indubbiamente però le loro dichiarazioni potrebbero illuminare quello che al momento resta un mistero a tutti gli effetti: il 25enne sarebbe stato ucciso o forse è rimasto vittima di un incidente, magari causato proprio dall'ayahuasca che gli avrebbe annebbiato la coscienza. Di sicuro potrebbero spiegare anche il "buco" di circa tre ore durante il quale i presenti alla cerimonia si sono messi a cercare Alex prima di far scattare l'allarme.

Se infine i due "curanderi" fossero effettivamente tornati in chiesa dopo pochi minuti, come dichiarato dall'organizzatore dell'incontro, di certo non avrebbero potuto far del male ad Alex. La ferite riscontrate sul suo corpo, ammesso che sia stato ucciso, racconterebbero di una aggressione ben più lunga dei pochi momenti in cui i due sudamericani sono rimasti fuori dall'edificio. Ma queste sono tutti interrogativi a cui solo gli sciamani possono dare una risposta.