Morte Alex Marangon, il sospetto sull'assunzione di allucinogeni e quel morso su un fianco

L'ascolto di una musica con una particolare e l'assunzione di ayahuasca, una sostanza allucinogena utilizzata nei rituali sciamanici del Sud America. Quest o sarebbe un ulteriore particolare che emerge sulle ultime ore di Alex Marangon, il giovane di 25 anni ritrovato morto incagliato in un isolotto sul greto del Piave e Ciano del Montello, nel comune di Crocetta. Secondo quanto riferito da alcune persone che erano presenti alla festa organizzata nello scorso week end all'Abbazia di Santa Bona di Vidor, la due giorni sulle rive del Piave aveva come obiettivo la meditazione, l'ascolto di musica e l'avvicinamento a pratiche mediche dell'Amazzonia. I circa 20 partecipanti all'incontro, che era rigorosamente privato e a invito e a cui Alex Marangon sarebbe stato accompagnato da un conoscente, avrebbero ammesso che tra le tisane servite ve ne era una all' ayahuasca, che sarebbe stata assunta prima venerdì e poi sabato sera.

L'ayahuasca, che in lingua quechua aya-wasca significa "liana dei morti", è un decotto che provocherebbe reazioni a livello mentale di tipo psichedelico realizzato mescolando diverse piante amazzoniche in grado anche di indurre un effetto visionario. La bevanda viene assunta nel corso di una cerimonia ayahuasca, un rituale spirituale e curativo, guidata da un sciamano o da un leader spirituale esperto noto anche come “ayahuasquero”, che prepara l’infuso e guida i partecipanti attraverso l’esperienza notturna che può durare diverse ore. Il rituale inizia con la preparazione dell’ambiente, spesso caratterizzato da un cerchio di partecipanti seduti o sdraiati in uno spazio sacro o protetto, in cui vengono cantati dei canti tradizionali che si ritiene aiutino a guidare le visioni e proteggere lo spazio spirituale dei partecipanti. In Italia, l’ayahuasca è classificata come sostanza stupefacente o psicotropa e la sua utilizzazione in cerimonie o riti religiosi non è permessa. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo ipotizzando la morte come conseguenza di altro reato. Sul corpo del 25enne venerdì sarà disposta una autopsia. I segni rinvenuti sul cadavere, una tumefazione a livello cranico e alcune ferite sul torace, sarebbero compatibili con il trascinamento a causa della corrente, che nel corso dello scorso week end sarebbe stata forte a causa delle piogge cadute nelle ore precedenti.

Ma sui resti di Alex Marangon l'esame esterno avrebbe anche rilevato segni compatibili con un morso dato da un animale selvatico presumibilmente al riaffiorare del giovane dalle acque. La ferita è localizzata su un fianco all'altezza dell'addome. Per quanto non siano presenti lesioni da difesa non si esclude neppure l'ipotesi secondo cui il il ragazzo sarebbe stato attaccato mentre camminava sulla riva del fiume, facendogli così perdere l'equilibrio e provocando la caduta in acqua.