Morte di Alex Marangon, torna a farsi strada l'ipotesi dell'incidente

Alex Marangon potrebbe essersi buttato dalla terrazza dell'abbazia di Santa Bona a Vidor. Sulla vicenda del giovane 25enne di Marcon, torna ad affacciarsi l'ipotesi dell'incidente. Sarebbe per confutare questa pita che ieri gli investigatori - erano presenti anche il pubblico ministero Giovanni Valmassoi e Alberto Furlanetto, il medico patologo che ha effettuato l'autopsia sul cadavere del ragazzo - sono stati in sopralluogo sul luogo nel quale si sarebbe consumata la tragedia. Concentrando le proprie attenzioni sulla terrazza che sta davanti alla chiesa, alta almeno 15 metri.

«Al momento - spiega il Procuratore della Repubblica Marco Martani – per noi resta un omicidio. Ma non possiamo scartare nessuna pista. Neppure quella secondo cui Alex sarebbe deceduto a causa di un tragico volo forse mentre era sotto l'effetto di un potente allucinogeno». La svolta, chiamiamola così, non significa quindi che gli investigatori abbiano fatto una marcia indietro rispetto alla possibilità che il giovane sia stato ucciso. Ma in Procura non si esclude nulla, a questo punto neppure l'incidente.

Del resto il patologo nominato dal pm era stato chiaro sull'esito del post mortem: le lesioni sul corpo di Alex - sulla tempia, alla base del cranio, le costole rotte e l'emorragia toracica interna - sarebbero il risultato o di una brutale aggressione o anche di una caduta dall'alto. Ieri i carabinieri non hanno potuto esaminare la scarpata che sta sotto la terrazza perché non erano dotati dell'attrezzatura adatta. La zona è infatti contraddistinta da una fitta vegetazione e per esaminarla serve una imbracatura per potersi calare dall'alto.

La teoria all'attenzione degli inquirenti, che saranno presenti domani ad un nuovo sopralluogo che sarà effettuato dai Vigili del Fuoco e che verrà svolto nel corso della mattinata, è che Alex possa essere caduto di sotto e aver impattato contro la vegetazione. Un "tuffo" praticamente a corpo morto che avrebbe comportato una serie di urti molto violenti contro le piante. Si cercano quindi le tracce dei vari impatti - che secondo il Procuratore potrebbero in effetti spiegare le ferite - come ad esempio dei rami spezzati. Così come all'attenzione ci saranno anche eventuali segni presenti sul suolo, come ad esempio delle tracce di sangue.