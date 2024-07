Omicidio di Alex, nuovo sopralluogo in abbazia: al setaccio il dirupo sul Piave

Inquirenti e forze dell'ordine sono tornati, venerdì 12 luglio, sul luogo in cui ha perso la vita Alex Marangon, barman 25enne di Marcon scomparso nella notte tra il 29 e 30 giugno all'Abbazia di Santa Bona a Vidor.

Dopo i primi sopralluoghi nella giornata di mercoledì 10 luglio, venerdì mattina carabinieri e vigili del fuoco sono tornati all'abbazia per concentrare le loro ricerche sulla terrazza panoramica verso il fiume Piave. È da qui che Alex potrebbe essere stato gettato, o essere caduto, nel fiume. I vigili del fuoco hanno in programma di calarsi nel dirupo sottostante la terrazza per cercare tracce e indizi tra rovi e arbusti che separano l'abbazia di Santa Bona dal letto del fiume. Il sopralluogo di questa mattina è iniziato con qualche minuto di ritardo dal momento che gli inquirenti hanno trovato il cancello d'ingresso chiuso. Il Conte Alberto da Sacco, proprietario dell’abbazia, è dovuto intervenire personalmente per aprire agli inquirenti le porte dell'abbazia.