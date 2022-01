Schianto tra tre auto sul ponte di Vidor, traffico paralizzato da stamattina

Un ferito lieve, tre auto danneggiate ma soprattutto oltre tre ore di totale chiusura del ponte di Vidor, con la conseguente paralisi del traffico in tutta la zona, con i mezzi pubblici della Mom costretti a percorrere un tragitto alternativo, utilizzando il ponte di Fener per superare il Piave. Sono le conseguenze di un incidente avvenuto alle 6.35 circa di oggi, mercoledì 26 gennaio, nel bel mezzo del ponte di Vidor, in via Erizzo, e che ha portato a scontrarsi tre veicoli: una Citroen C3 bianca, una Fiat Punto grigia e una Seat Ibiza nera. Le code sono state lunghissime. Intervenuti sul posto gli infermieri del Suem 118 e una pattuglia dei carabinieri.

Il serpentone di auto è partito dalla rotonda di Cornuda al centro di Vidor. In molti sono stati costretti a percorrere strade alternative verso Crocetta e Bigolino. Il ponte è stato finalmente riaperto alle 9.45 circa.