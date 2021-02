Madre si getta dal ponte con il figlio: lei muore, lui si salva

Terribile episodio nella tarda serata del 20 febbraio a Vidor, lungo il ponte sul fiume Piave. Una donna 31enne di Vedelago, con chiari intenti suicidi, si è gettata dall'arcata del ponte, in località Pederobba: per lei non c'è stato nulla da fare mentre il figlioletto di un anno e mezzo con cui si è tuffata nel vuoto è riuscito a salvarsi, nonostante alcune gravi fratture riportate su tutto il corpo. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, vedendo l'auto della 31enne, una Lancia Y, ferma in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e medico e infermieri del Suem 118. Il giovanissimo è stato portato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso.