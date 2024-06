Ancora senza esito le ricerche di Alex Marangon

Sarebbero state sospese intorno alle 20 di oggi 30 giugno le ricerche di Alex Marangon, il giovane residente a Marcon (Venezia) scomparso nella tarda serata di ieri dopo essersi allontanato da una festa che si stava svolgendo presso l'Abbazia Benedettina di Santa Bona a Vidor. Dopo l'allarme, lanciato dagli stessi amici presenti al party, la macchina delle ricerche e dei soccorsi si è messa in moto intorno alle 10 di questa mattina. Subito è stato fatto scattare il piano provinciale della Prefettura per le persone scomparse e le operazioni sono state coordinate dall’unita di comando locale dove operano gli esperti della TAS, la topografia applicata al soccorso, per mappare le zone di ricerca, concentrata intorno a Vidor e Covolo di Pederobba.

«La festa era stata organizzata nell’Abbazia di Santa Bona – ha spiegato Sindaco di Vidor Mario Bailo - l'ultima volta che il ragazzo è stato visto è stato stanotte alle 3 del mattino. Dentro alla sua automobile sono stati ritrovati il telefono cellulare e i documenti».

In azione i nuclei cinofili, gli operatori fluviali intervenuti anche con un gommone, i sommozzatori di Venezia che si sono introdotti nel fiume Piave dalla spiaggetta dello Sghirlo e l’elicottero Drago 149 che ha sorvolato la zona del fiume Piave. In supporto anche i vigili del fuoco volontari di Asolo oltre la squadra di Montebelluna. Nelle prime ore della serata le perlustrazioni dei vigili del fuoco sono proseguite con l'ausilio dei droni con termocamere utili per rilevare fonti di calore a terra.