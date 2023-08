Uliveto devastato dai vandali, tredici piante sradicate da ignoti

Ignoti, nella notte tra lunedì a martedì, si sono introdotti in un terreno coltivato a ulivi devastando tredici piante che sono state sradicate o rotte senza motivo. Il raid si è consumato a Vidor, in via Alnè Bosco a Vidor, nei pressi della cantina La Tordera. Il proprietario ha scoperto l'incursione nella mattinata di oggi, 8 agosto, e si è rivolto ai carabinieri per presentare denuncia. «Questo gesto è davvero disgustoso e purtroppo, visto che attorno a noi ci sono solo campi, penso sarà difficile risalire all’autore di questo scempio»: ha detto il proprietario a Qdpnews.it «Credo che il fatto risalga a qualche giorno fa. La mia famiglia era entrata in possesso di questo fondo da poco tempo e non riesco a capire cosa possa esserci all’origine di un’azione così riprovevole». Nei mesi scorsi a Montebelluna, Conegliano e in alcune aziende agricole dell'area delle colline patrimonio Unesco sono stati numerosi gli episodi di vero e proprio "sabotaggio" di ignoti: piante di glera distrutte nei vigneti in alcuni casi, barbatelle trafugate appena piantate o ancora da piantumare. Purtroppo gli autori di questi gravi gesti sono rimasti finora impuniti. Non si esclude che si tratti di incursioni "su commissioni", con uno stile certamente non certo usuale a queste latitudini.