Vignette satiriche contro la Mom: il Tribunale archivia la causa come "goliardata"

Nessun danno reale per Mobilità di Marca, ma più che altro una semplice "goliardata", una ragazzata. E' sostanzialmente questa la motivazione che, come riportano i quotidiani locali, ha spinto il Tribunale di Treviso ad archiviare la querela per diffamazione che MoM aveva in precedenza depositato contro una studentessa (all'epoca dei fatti 18enne) che nel 2017 si era resa protagonista della pubblicazione di alcune vignette satiriche contro la società di trasporti trevigiana. All'interno del profilo Instagram «Becerismo 3vigiano» venivano di fatti "prese in giro" le difficoltà di MoM in merito alle code in biglietteria, le poche navette per gli studenti o comunque le difficoltà dell'azienda nei trasporti di tutti i giorni. Un'ironia da social che il presidente di MoM, Giacomo Colladon, non aveva preso di certo col sorriso visto che aveva subito dato mandato ai propri legali di procedere per le vie legali, tanto da ingaggiare persino un investigatore privato per risalire all'identità dell'autrice delle vignette satiriche.

Nonostante questo, però, il sostituto procuratore Anna Andreatta aveva subito chiesto l’archiviazione per la "tenuità del fatto" (si trattava di soli due cd. "meme") e nelle scorse ore il giudice del tribunale di Treviso Angelo Mascolo ha dato seguito alla richiesta. Una decisione che MoM non ha accettato, tanto che il presidente Colladon ha già dichiarato che ricorrerà contro l'archiviazione stessa per tutelare i propri dipendenti e l'immagine dell'azienda.