Aggredisce per strada l'ex convivente, 49enne arrestato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, 19 giugno, i militari della stazione di Villorba, hanno arrestato in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale, un 49enne del luogo, il quale, completamente ubriaco, lungo la centrale via Roma, stava aggredendo la ex convivente. All’arrivo dei militari dell’Arma, ha iniziato a minacciarli ed a spintonarli, motivo per il quale lo hanno tratto in arresto. La donna, in stato di agitazione per via dell’aggressione subita, è stata affidata alle cure dell’ambulanza del Suem di Treviso, fatta intervenire sul posto. Terminate le formalità del caso, il 49enne è stato collocato agli arresti domiciliari e in mattinata è stato convalidato l’arresto presso il Tribunale di Treviso.