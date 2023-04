Anziano travolto da un "pirata": è gravissimo in ospedale

Alle 7 circa, sulla strada "Postioma" all'altezza del km 7 in comune di Villorba è stato soccorso dal Suem 118 un uomo di 77 anni, che si trova ora in gravi condizioni in ospedale a Treviso. I primi accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto avvisati, come i sanitari, da un camionista di passaggio, hanno permesso di attribuire le lesioni patite dal malcapitato, rinvenuto nel prato adiacente la carreggiata destra della strada in direzione di Villorba, all'investimento di un veicolo, verosimilmente un mezzo pesante, di cui sono stati rinvenuti in loco dai carabinieri parti di carrozzeria, che dopo il violento urto avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi. Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia di Treviso.