Senza patente e con l'assicurazione scaduta, anziano stangato

Automobilista trevigiano di 84 anni dovrà pagare sanzioni per 1900 euro. E' finito nella rete dei controlli della polizia locale di Villorba, lungo la Pontebbana

Il corpo Intercomunale di polizia locale Postumia Romana usa sempre più le nuove tecnologie per intercettare conducenti e mezzi che possano costituire un pericolo per gli altri utenti della strada. Nell’ambito dei controlli di prevenzione sul tratto villorbese della Pontebbana nei giorni scorsi è stato sanzionato con oltre 1.900 euro un trevigiano di 84 annni, sprovvisto di patente e la cui vettura, posta sotto sequestro, non era né assicurata né sottoposta alla revisione periodica.