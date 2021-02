Bimbo resta chiuso in casa, mamma chiede aiuto al vigili del fuoco

La disavventura è capitata nella tarda mattinata ad una residente di Villorba, in via Bocia del '24. I pompieri sono riusciti ad entrare nell'abitazione

Inavvertitamente il figlio, di circa due anni, rimane chiuso in casa, con la madre fuori dalla porta. A vivere questa disavventura è stata in mattinata una donna, residente a Villorba in via Bocia del '24. La mamma, ovviamente preoccupata per la sorte del bimbo, ha subito lanciato l'allarme al 115. L'intervento dei vigili del fuoco è stato fortunatamente risolutivo: i pompieri sono infatti riusciti ad entrare all'interno e ad aprire la porta alla madre.