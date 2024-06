Morto dopo un lite, l'ex compagna dell'imputato: «Marco era in stato di choc»

«Non riusciva a parlare, era come se fosse stato in un profondo stato di choc». Lo ha detto la ex compagna di Marco Braido, il 45enne di Ponzano accusato dell'omicidio preterintenzionale di Giovanni Gagno e delle lesioni gravissime causate alla moglie dell'ex commerciante 80enne, Settima Scattolin. La donna ha deposto oggi 12 giugno come testimone della difesa (affidata all'avvocato Esmeralda Di Risio) nel corso della penultima udienza del processo che si svolge davanti alla Corte d'Assise di Treviso con il rito abbreviato. Prima di lei i giudici avevano sentito l'anatomopatologo Alberto Furlanetto, che aveva svolto l'autopsia sul'80enne, e il consulente medico nominato dalle parti civili rappresentate dagli avvocati Vincenzo Arcidiacono e Alberto Zanini.

La donna, che al tempo aveva una relazione sentimentale con Braido, ha raccontato che la mattina del 24 luglio 2020 lei e l'uomo erano al telefono. «Ad un certo punto - ha spiegato - ho sentito dei forti colpi e Marco che ad alta voce diceva "No, no, lasci stare la macchina, cosa fa...la smetta". Ha ripetuto la frase un paio di volte, poi la comunicazione è caduta».

Dopo qualche istante i due riescono nuovamente a contattarsi. «Mi disse che era Fontane, che era successo qualche cosa e che c'era un uomo a terra e che non si muoveva. Gli ho subito detto di chiamare i soccorsi e Marco mi ha ha risposto che lo aveva fatto. Poi ha anche chiesto dove fossi io e la linea è andata via di nuovo».

La donna avrebbe vagato per la frazione del comune di Villorba fino a quando avrebbe visto una ambulanza e alcuni carabinieri fermi nei pressi di una abitazione. «Ho detto - ha proseguito - che cercavo Marco Braido. Me lo hanno indicato: stava seduto con la testa reclinata, ricordo che una signora teneva un ombrello che lo riparava dal sole. Gli ho chiesto cosa fosse successo ma lui non riusciva a parlare. Quando i militari mi hanno detto che lo avrebbero portato in ospedale gli ho chiesto se potevo andare anche io. Ricordo di averlo sollevato di peso e l'ho messo dentro all'auto. Di quei momenti Marco non è mai riuscito a dirmi esattamente che cosa fosse successo: diceva di avere avuto la percezione di una persona che gli veniva incontro ma non ricordava nulla».

Il particolare dei colpi che la ex compagna avrebbe sentito rafforzano la tesi difensiva: quella secondo cui la macchina di Braid sarebbe stata colpita da alcuni pugni sferrati da Settima Scattolin, che si sarebbe scagliata contro il mezzo del 45enne che avrebbe ostruito la piccola stradina che era occupata da un mezzo di alcuni operai arrivati per montare un condizionatore. Ne sarebbe scaturita una discussione sfociata in una spinta di Braido all'anziana che, caduta a terra, avrebbe riportato la rottura di una scapola. Giovanni Gagno sarebbe intervenuto solo in un secondo momento. La ricostruzione è però fortemente contestata dalla stessa moglie della vittima e dagli avvocati di parte civile secondo cui l'aggressione alla Scattolin fu gratuita e non preceduta dai "colpi" sulla macchina del 45enne di Ponzano.

Nella prossima udienza, fissata per il 10 luglio, verrà sentita una praticante dell'avvocato difensore che avrebbe assistito all'autopsia e avrebbe sentito dire che il trauma cranico che portò Gagno alla morte potrebbe anche essere stato causato da una caduta accidentale. Poi ci sarà la discussione e la lettura della sentenza. In caso di condanna Braido potrà contare sulla riduzione di un terzo della pena per effetto del rito.