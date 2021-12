Bombola di gpl abbandonata al centro vaccinale, intervengono i vigili del fuoco

Una bombola di gpl è stata ritrovata nella mattinata di oggi, 29 dicembre, di fronte all'ingresso del centro vaccinale dell'ex Maber, in via della Cartiera a Villorba. La segnalazione di un passante è giunta al 115 e i vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il contenitore. Intervenute anche le volanti della polizia della Questura di Treviso. Indagini in corso per accertare la matrice del gesto, per ora senza nessun tipo di rivendicazione. La bombola è stata sequestrata per essere sottoposta agli accertamenti del caso.