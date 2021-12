Bombola all'ex Maber, la Procura apre un fascicolo per minacce

La Procura di Treviso ha aperto un'indagine sulla bombola ritrovata all'alba di ieri, 29 dicembre, nel parcheggio dell'Hub vaccinale dell'ex Maber di Villorba. Il reato ipotizzato dal magistrato incaricato a coordinare l'inchiesta è quello di minacce. La Digos della Questura di Treviso prosegue negli accertamenti del caso per identificare l'autore (o gli autori) di quello che non appare come un gesto casuale (un abbandono di rifiuti) ma un chiaro messaggio intimidatorio. Gli investigatori stanno seguendo la pista degli ambienti no vax che non avrebbero per ora rivendicato il gesto. All'interno della bombola da campeggio, del peso di 15 chili circa, era ancora presente un piccolo quantitativo di gas e non era completamente vuota come inizialmente era stato ipotizzato. Ciò nonostante, trapela dalla Questura, la bombola era del tutto inoffensiva. L'episodio è stato al centro di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri presso la Prefettura di Treviso. Rafforzata intanto la sorveglianza all'Hub villorbese e agli altri presidi dell'Ulss 2.