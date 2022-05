Vuole salire senza mascherina, autista della Mom lo respinge: distrugge la porta a calci

Sconcertante episodio nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 maggio, poco dopo le 19 in via Roma (S.R. 13 Pontebbana) a Villorba. Alcune pattuglie dei carabinieri della stazione villorbese sono intervenute presso una fermata dell'autobus, su richiesta del conducente del bus di linea extraurbana nr. 120 della Mom, proveniente da Spresiano. Poco prima l’autista del bus, giunto alla fermata, non ha permesso ad un uomo di salire a bordo perché sprovvisto di mascherina obbligatoria per il trasporto e al suo diniego l'uomo, di verosimile origine straniera, ha colpito violentemente con un calcio la porta automatica anteriore dell’autobus frantumandone il vetro. L'autore del gesto si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso per identificare il responsabile.