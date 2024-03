Villorba Calcio, ladri negli spogliatoi: rubati i soldi alla squadra femminile

Villorba Calcio nel mirino dei ladri: la società sportiva, punto di riferimento nel panorama dilettantistico locale, ha subito ben due furti nell'ultimo mese. Sabato scorso, 23 marzo, l'ultimo blitz dei ladri ai danni della formazione femminile Under 19.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il colpo sarebbe stato messo a segno nel pre-partita dell'ultima gara di campionato: le calciatrici si erano cambiate e le loro borse erano rimaste nello spogliatoio. I ladri sono riusciti a fare irruzione portando via portafogli e soldi in contanti trovati nelle tasche degli indumenti. A qualche ragazza sono spariti 30 euro, a qualche altra anche somme più ingenti. La stima complessiva del bottino sarebbe di circa 300 euro. Un colpo messo a segno in pochissimo tempo e che, ad oggi, vede i responsabili ancora a piede libero. Il presidente Settimo Pizzolato ha incaricato uno specialista privato di compiere indagini e accertamenti sull'accaduto. Non è escluso che possa trattarsi anche di qualcuno interno alla società che sa bene come muoversi negli spazi del Villorba Calcio. Due furti che hanno lasciato grande amarezza tra giocatori e staff. La prima squadra femminile è impegnata nel campionato di Serie C e le Esordienti Miste partecipano ai campionati di categoria. Una splendida realtà sportiva presa di mira dai malviventi.