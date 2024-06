Camion frigo incastrato nel sottopasso ferroviario: strada chiusa

Poco prima delle ore 13 di martedì 4 giugno i vigili del fuoco sono intervenuti nel sottopasso ferroviario di via Selghere a Villorba per un camion frigo rimasto incastrato con il cassone dopo aver calcolato male l’altezza del mezzo.

Nessuna persona è rimasta ferita, fortunatamente, ma l'impatto è stato molto violento e i danni ingenti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso anche con l’autogru hanno effettuato un primo sopralluogo e predisposto le operazioni per il recupero del mezzo. Sul posto è douto intervenire anche il personale della rete ferroviaria per verificare che il sottopasso non avesse riportato danni strutturali. L'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso, via Selghere è stata momentaneamente chiusa al traffico.